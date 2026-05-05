Ardanuç'ta 31 Aralık 2025'te Çığ Altında Kalan Çoban Bülent Gezer'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te Bülent Gezer'in de arasında bulunduğu 6 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları 2 Mayıs'ta yeniden başlatılmıştı.

Ekipler, yeniden başlayan çalışmaların 4. gününde Gezer'in cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: ANKA