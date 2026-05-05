Ardanuç'ta 31 Aralık 2025'te Çığ Altında Kalan Çoban Bülent Gezer'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı’nda 31 Aralık 2025’te çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te Bülent Gezer'in de arasında bulunduğu 6 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları 2 Mayıs'ta yeniden başlatılmıştı.

Ekipler, yeniden başlayan çalışmaların 4. gününde Gezer'in cansız bedenine ulaştı.

