Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı il merkezlerini beyaza bürüdü. Sürücüler yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşarken, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları başlattı.
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezleri beyaza büründü.
Ardahan'da etkisini sürdüren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
İlerleyen saatlerde etkisini arttıran kar, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü.
Karayolları ekipleri sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı uyardı.
Kars
Kars'ta da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yoğun kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kars Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kar yağışı, tarihi yapılarla güzel görüntü oluşturdu.