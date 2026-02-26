Haberler

Ardahan ve Ağrı'da kar tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan ve Ağrı'da devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 27 Şubat Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocukları olan kadınlar idari izinli sayılacak.

ARDAHAN ve Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü ilimiz genelinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idare izinli sayılacağı bildirildi.

Tatil kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Sevgili öğrencilerimiz, bu süreyi hem dinlenerek hem de sağlığınıza dikkat ederek geçirmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel ve huzurlu bir kar tatili diliyorum" ifadesine yer verdi.

TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI

Ağrı'da da olumsuz hava şartları sebebiyle tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 27 Şubat Cuma günü ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
'Zor görürsünüz' demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı

"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, paylaştı