Ardahan ve Ağrı'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Ardahan il merkezi ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentlerde karla kaplı alanlar oluştu ve ulaşım ekipler tarafından sağlandı. Ağrı'da dereler buzla kaplandı ve dağlar dronlarla görüntülendi.
Ardahan'da il merkezinde, Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Ardahan'da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla il merkezi ve ilçeler karla kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için ekipler karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.
Ağrı
Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Soğuk havaların etkisi altındaki kentte, dereler buzla kaplandı.
Kentin buz tutan dereleri ve karla kaplı dağları dronla görüntülendi.