Ardahan ve Ağrı'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan'da il merkezinde, Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Ardahan'da sabah saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla il merkezi ve ilçeler karla kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar da beyaz örtüyle kaplı alanlarda oyun oynadı.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havaların etkisi altındaki kentte, dereler buzla kaplandı.

Kentin buz tutan dereleri ve karla kaplı dağları dronla görüntülendi.