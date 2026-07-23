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Vali Yamlı'dan şehit ailesine ilk ziyaret

Vali Yamlı'dan şehit ailesine ilk ziyaret
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

Kent merkezinde yaşayan şehit Jandarma Onbaşı Engin Türe'nin ailesini ziyaret eden Yamlı, şehidin anne ve babasının ellerini öperek hayır dualarını aldı.

Yamlı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Jandarma Onbaşı Engin Türe'nin bizlere emaneti kıymetli anne ve babasını ziyaret ederek ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Aziz şehidimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kıymetli ailesine sağlık ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya da yer aldı.

Yamlı, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA
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