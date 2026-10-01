Ardahan Valisi Yamlı, Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde yaşlılarla sohbet etti

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Ardahan'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kent merkezindeki PTT Kavşağı'nda toplanan yaşlılar ile vatandaşlar ve öğrenciler, Valiliğe kadar yürüdü.

Etkinlik sonrası konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yaşlıların kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden Yamlı, "Bizler sizleri çok seviyoruz. Bizim için kıymetlisiniz." dedi.

Yaşlılar da Vali Yamlı'ya yürüyüşlerine eşlik ettiği için teşekkür etti.

Kaynak: AA