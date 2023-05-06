Ardahan Valisi Öner, köylerde 'Seçim Güvenliği toplantısı' yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, bazı köylerde "Seçim Güvenliği toplantısı" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte il merkezine bağlı Tunçoluk, Beşiktaş, Nebioğlu ve Hoçuvan Hasköy köylerini ziyaret eden Öner, köylülerle bir araya geldi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışma yürüttüklerini söyledi.

Oy kullanılacak köy okullarında alınan seçim güvenlik tedbirlerini yerinde görmek için köylerde olduklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için çalışıyoruz. Bu noktalarda oy kullanma işleminin sağlıklı yapılması amacıyla buradayız. Bu denetimleri yaparken, öte yandan köylerdeki vatandaşlarımızla da buluşup sorun ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşımızın başta ekonomik ve sosyal olarak her alanda rahat etmesi için çalışıyoruz."