Ardahan Valisi Öner'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öner, mesajında, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine, alın teri, emeğiyle katkı sağlayan ve toplum hayatında çok önemli yere sahip olan işçilerin emeğin ve üretimin isimsiz kahramanları olduğunu belirtti.

Ülkenin istikrarını sürdürmesi, her alanda gelişmiş ülkeler arasında yer edinmesinin, millet ile kurulan sağlam bağların bir getirisi olduğuna işaret eden Öner, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık devlet geleneğinin tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm vatandaşlarına eşit imkanlar sunması ve insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar üretmesi neticesinde bugün daha güçlü bir yapıya ulaşmıştır. Devletimiz bu gücünü, üreten ve ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerimiz, emekçilerimiz sayesinde kazanmıştır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur."