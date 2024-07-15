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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 15 Temmuz gazisi Zafer İpek'i evinde ziyaret etti

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Zafer İpek'i evinde ziyaret etti. Vali Çiçek, beraberindeki yetkililerle birlikte gazi İpek'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti ve tüm gazilere teşekkür etti. İpek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatan savunması yapmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Zafer İpek'i evinde ziyaret etti.

Vali Çiçek, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile gazi İpek'i Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Ziyarette Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Tüm gazilere cesaretlerinden dolayı teşekkür eden Çiçek, "Devlet ve millet olarak her daim gazilerimizin yayında olacağız. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun." dedi.

İpek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'daki Vatan Caddesi'nde cuntacılara karşı vatan savunması yapmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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