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Ardahan'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Makyajla Kapatılamayacak Gerçekler Vardır" başlıklı farkındalık programı gerçekleşti.

Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İl Emniyet Müdürlüğü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı.

Programda konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Handan Özcan Arslan, 25 Kasım'ın önemine değinerek, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öğretim Görevlisi Aytuğ Çelik de kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek bu konuda toplumsal duyarlılığın yıl boyunca sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru ise kadına yönelik şiddetle mücadelede emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeliz Demir tarafından etkinliğe katkı sunanlara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA