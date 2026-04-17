Ardahan Üniversitesi'nde "şehitlere saygı yürüyüşü" düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde 'şehitlere saygı yürüyüşü' düzenlendi
Ardahan Üniversitesi'nde şehitleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi'nde şehitleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü düzenlendi.

Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, rektörlük önünde başlayan yürüyüşü ellerinde Türk bayraklarıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için en büyük fedakarlığı yaptığını söyledi.

Şehitleri unutmamak adına her zaman anmak için bu ve benzeri etkinliklerin önemine değinen Emiroğlu, "Bu topraklar, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetidir. Onların fedakarlığı ve hatırasını daima yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Etkinliğimiz önemli, sizin katılımınızla daha da önem kazanmıştır." dedi.

Program, şehitler için yapılan dua ve katılımcılara helva ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! İki farkla kaybederlerse küme düşüyorlar

112 yıllık tarihlerinin en kritik maçı! Kaybederlerse küme düşüyorlar
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti