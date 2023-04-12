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Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Güncel Haberler

Ardahan, Tunceli ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ilkbaharda kar yağışı devam ediyor.

Ardahan, Tunceli ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ilkbaharda kar yağışı devam ediyor.

Ardahan'da gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.

Karayolları ekipleri güzergahta çalışma yürüttü.

Tunceli

Tunceli'de de bir süredir etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışıyla Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin rakımlı dağlar beyaza büründü.

Kars

Kars'ta da sağanak etkili oldu, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan çiçekler kar altında kalırken, yaban kuşları da yiyecek aradı.

Kaynak: AA / Güncel

Tunceli Ardahan Kars Güncel Haberler

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