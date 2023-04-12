Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
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Ardahan, Tunceli ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ilkbaharda kar yağışı devam ediyor.
Ardahan, Tunceli ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ilkbaharda kar yağışı devam ediyor.
Ardahan'da gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.
Karayolları ekipleri güzergahta çalışma yürüttü.
Tunceli
Tunceli'de de bir süredir etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Kar yağışıyla Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki 3 bin rakımlı dağlar beyaza büründü.
Kars
Kars'ta da sağanak etkili oldu, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde güzel manzaralar oluştu.
Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda açan çiçekler kar altında kalırken, yaban kuşları da yiyecek aradı.