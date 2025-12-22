Haberler

Ardahan'da mercek bulutları görüldü

Ardahan'da akşam saatlerinde oluşan mercek bulutları, kenti ve Ardahan Üniversitesi kampüsünü etkisi altına aldı. Güzelliği ile dikkat çeken bulutlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ardahan semalarında çok sayıda mercek bulutu oluştu.

Kent merkezi ve Ardahan Üniversitesi kampüs bölgesinde akşama doğru oluşmaya başlayan mercek bulutları, vatandaşların ilgi ve dikkatini çekti.

Vatandaşlar, bulutları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalıştı.

Özellikle kızıllaşmasıyla güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
