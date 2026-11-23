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Yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Karayolları ekipleri, dün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatılan kara yolunun Sahara mevkisinde çalışma yaptı.

Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım kısıtlaması kaldırıldı.

Buzlanma nedeniyle mevcut yolun yanı sıra Damal-Posof-Türkgözü kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA