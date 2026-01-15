Kardan kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, yapılan karla mücadele çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar nedeniyle önceki gün kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, yolda yer yer gizli buzlanmadan dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.