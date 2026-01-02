Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan başka bir yol da normalleşti.
Kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve yoğun buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve yoğun tipi nedeniyle dün kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından Ardahan-Şavşat kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, zincirsiz tırlara izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda da kar ve tipinin dinmesiyle ulaşım normale döndü.