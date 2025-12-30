Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

Kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün, kar ve yoğun tipi yüzünden ulaşıma kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından söz konusu yol, özellikle tır geçişine kontrollü olarak açıldı.

Ardahan tarafından tırlara izin verilirken, Şavşat tarafından yoğun buzlanmadan dolayı izin verilmiyor.

Ayrıca bugün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda da söz konusu uygulama sürüyor.