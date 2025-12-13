Haberler

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
Güncelleme:
Ardahan-Şavşat kara yolu, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu Sahara mevkisi tüm araçlar için kapatılırken, karla mücadele çalışmalarının yapılması için tipinin dinmesi bekleniyor.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisi de tır geçişine kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle ekipler sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
title