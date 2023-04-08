Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Ardahan-Şavşat kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da gece başlayan ve etkisini sabah saatlerinde arttıran kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ekipler söz konusu güzergahı yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapattı.
Yolda karla mücadele çalışması için tipinin dinmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel