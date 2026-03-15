Çığ nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, yapılan çalışmalar sonucu yeniden araç trafiğine açıldı. Ekipler, bölgedeki kar ve çığ riskine karşı çalışmalarına devam ediyor.
Çığ nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde dün meydana gelen çığ nedeniyle bölgede çalışma yapıldı.
Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, bu sabah yeniden araç trafiğine açıldı.
Ekiplerin bölgede kar ve çığ riskine karşı çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Günay Nuh