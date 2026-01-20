Haberler

Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan-Kars kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yolun Hasköy mevkisinde yoğun buzlanmaya yol açtı. Ekipler yolda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan- Kars kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Kars'a bağlayan kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Söz konusu yolun Hasköy mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

