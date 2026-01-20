Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı
Ardahan-Kars kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yolun Hasköy mevkisinde yoğun buzlanmaya yol açtı. Ekipler yolda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.