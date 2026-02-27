Haberler

Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi yüzünden yeniden ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan-Kars kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor. Hasköy mevkisi yeniden kapatılırken, ekipler karla mücadele çalışmaları başlattı. Çıldır-Arpaçay kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Ardahan- Kars kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kenti Kars'a bağlayan Ardahan-Kars kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.

Bir süre önce kontrollü ulaşıma açılan yolun Hasköy mevkisi, yeniden tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kar nedeniyle Çıldır- Arpaçay kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
