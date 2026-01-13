Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

Ardahan- Kars kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Ardahan'ın bütün bağlantılı yollarında ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırdığı Ardahan- Kars kara yolunun Hasköy mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Göle kara yolu da ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Vali Yardımcısı Semih Cembekli, AA muhabirine, kent geneli kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, "Şu an Artvin, Kars ve Gürcistan bağlantılı yollarımız kapalı. Göle-Erzurum yolu üzerinde diğer illerle bağlantı sağlıyoruz. Oranın da kapanmaması için ağır tonajlı araçlara izin vermiyoruz." diye konuştu.