Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmur görüldü. Yaylacık ve Tepesu köylerinde kar yağışı yoğun şekilde hissedildi.
Kent genelinde gün boyu aralıklarla süren yağış, şehir merkezinde karla karışık yağmur olarak etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı özellikle merkeze bağlı Yaylacık ve Tepesu köylerinde etkili oldu. Yağışın ardından köylerin bulunduğu tepeler beyaza büründü.
