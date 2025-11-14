Ardahan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Ardahan'da kent merkezi ve ilçelerde ara ara sağanak yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Havanın soğumasıyla Posof ilçesindeki tepeler beyaza büründü.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezi ve ilçelerde ara ara etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Havanın da soğumasıyla kar, Posof ilçesindeki tepelerde etkisini gösterdi.
Kar yağışıyla Ardahan-Artvin arasındaki Arsiyan tepeleri beyaza büründü.