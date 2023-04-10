Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Kentte sabah etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler olmak üzere, Ardahan-Posof sınırındaki Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.

Güzergahı kullanacak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.