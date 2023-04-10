Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.
Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.
Kentte sabah etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Ardahan-Artvin arasındaki tepeler olmak üzere, Ardahan-Posof sınırındaki Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi karla kaplandı.
Güzergahı kullanacak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Güncel