ARDAHAN'ın Posof ilçesi kara teslim oldu. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 50 santimetreye çıkarken, park halindeki araçlar da kar altında kaldı. Taşımalı eğitimin 1 gün tatil edildiği ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Posof ve Damal ilçeleri arasındaki 2bin 918 rakımlı Ilgar Geçidi zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, geçitte trafiğin normale dönmesi için çalışmasını sürdürüyor.