Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Emin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimler yaptı. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Emin, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karesini oyladı.

Emin, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Geçen yıl da oylamaya katıldığını belirten Emin, "Fotoğrafları tek tek inceledim, hepsi çok farklı ve çok anlamlı kareler. Bazıları bizi geçmişe götürdü, bazılarını bizzat hatırladım. Dolayısıyla çok ciddi bir emek verilmiş. Bu nedenle emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
