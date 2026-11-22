Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yol kar ve tipi nedeniyle tırlara kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Sahara mevkisinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle güzergahta tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu güzergahta tırların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak: AA