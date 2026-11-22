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Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu güzergahta tırların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA