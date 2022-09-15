Ardahan haberleri... Göle'de kış mevsimi kendini göstermeye başladı Güncel Haberler Ardahan bölgesinden gelen habere göre Göle'de kış mevsimi kendini göstermeye başladı Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilen oranda düşüş yaşanırken, Ardahan'ın Göle ilçesinde kış kendini göstermeye başladı. Göle'de kış mevsimi kendini göstermeye başladı Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilen oranda düşüş yaşanırken, Ardahan'ın Göle ilçesinde kış kendini göstermeye başladı. Kış mevsiminde Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Göle'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerinde düşüşler yaşanan ilçede sis ve soğuk hava etkiliyor. İlçe genelinde etkili olan yoğun sis sürücüleri zor durumda bıraktı. Göle-Erzurum ve Göle-Ardahan karayolunda görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, "Kış erken gelecek galiba" dedi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin Doğu Anadolu Bölgesi Hisarcık Ardahan Göle Güncel Haberler

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