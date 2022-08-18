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Ardahan gündem haberleri... Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi

Ardahan gündem haberleri... Ardahan'da 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi

Güncel Haberler

Ardahan gelişmesine göre ARDAHAN'da, polis ekiplerince araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 2 bin 800 kilogram sahte bal ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla araçta arama yaptı.

ARDAHAN'da, polis ekiplerince araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 2 bin 800 kilogram sahte bal ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla araçta arama yaptı. Araç içindeki 'kestane', 'çiçek' ibareleri bulunan tenekelerde 2 bin 800 kilo sahte bal ele geçirildi. Polis, 2 şüpheli üzerinde yaptığı aramada ise sahte olduğu değerlendirilen 100 TL'lik banknot buldu. Şüpheliler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' ile 'parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Tragger Güncel Haberler

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