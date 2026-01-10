Haberler

Ardahan'da Kar Kalınlığı 80 Santimi Buldu

Ardahan'da Kar Kalınlığı 80 Santimi Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde süren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı 80 santimi buldu, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde ölçüm yapan mahalleli, kar kalınlığının 80 santim olduğunu tespit etti.

Göle ilçesinde 3 gündür aralıklara kar yağışı etkili oluyor. Yoğun yağış nedeniyle araçlar karla kaplanarak neredeyse görünmez hale geldi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalan araçlar için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

METREYLE ÖLÇTÜLER

Merkez Salimbey Mahallesi'nde yaşayanlar, kar kalınlığını metreyle ölçtü. Mahallelinin yaptığı ölçümlerde kar kalınlığının 80 santimetre olduğu belirlendi. İş yerinin önünü temizleyen esnaf Selahattin Temur, Göle'de kışın çok sert geçtiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı