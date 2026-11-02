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Ardahan Göle'de Bellitepe köyü yolunda iki kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Bellitepe köyü yolunda iki kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Göle ilçesine bağlı Bellitepe köyü yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 AAJ 976 plakalı kamyon ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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