Ardahan dağları Mayıs ayında beyaza büründü Ardahan'da soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Ardahan dağları Mayıs ayında beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Gece aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi beyaza bürünürken, sisli hava etkili oldu.