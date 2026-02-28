Haberler

Ardahan'da 89 köy yolu kardan kapandı

Ardahan'da 89 köy yolu kardan kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreye ulaşırken, kırsalda bu rakam 1 metreyi geçti. Ekipler, kapanan yolları açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sahara Geçidi'nde ulaşım yapılamazken Ilgar Geçidi'nde ise küçük araçlara izin veriliyor.

Ardahan'da dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreye ulaşırken, kırsalda ise 1 metreyi geçti. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ekiplerin çalışması sonucu küçük araçların geçişine açılırken, Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi ise geçen günlerde düşen çığdan sonra yaşanan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı

Özgür Özel, CHP'yle ilgili bomba iddiayı doğruladı: Masamız var
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu

Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu