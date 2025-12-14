Haberler

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan tır şoförlerine çorba ikram edildi

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan tır şoförlerine çorba ikram edildi
Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda kalan tır şoförlerine Posof Belediyesi tarafından çorba ikram edildi. Belediye Başkanı Erdem Demirci, mağduriyetin giderilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda kalan tır şoförlerine çorba ikramında bulunuldu.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle dün tır ulaşımına kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde çok sayıda tır şoförü, yolun açılması için bekledi.

Posof Belediyesi, ulaşımın aksadığı yolda tır sürücülerinin mağdur olmaması için harekete geçti.

Belediye Başkanı Erdem Demirci ve beraberindekiler, tırcılara çorba ikram etti.

Demirci, "Bu arkadaşlarımız dünden bu yana burada bekliyor ve mağdurlar. Bir nebze de olsa kendilerini yalnız bırakmak istemedik. Yolun açılıp bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

