Ardahan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 3 İnek Öldü
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyünde etkili olan sağanak yağışla birlikte yaşanan yıldırım düşmesi sonucu otlayan büyükbaş sürüsünden 3 inek hayatını kaybetti.
ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyü merasına yıldırım düşmesi sonucu 3 inek öldü.
Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanakla birlikte, Hanak ilçesi genelinde art arda yıldırım düşmeleri yaşandı. Dilekdere köyü merasında otlayan büyükbaş sürüsüne isabet eden yıldırım sonucu 3 inek öldü.
Haber: Dinçer AKTEMUR)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel