Ardahan'da Yeni Köy Konağı ve Muhtarlık Açılışı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, köy konağı ve muhtarlık açılışı gerçekleştirdi.

Hayırsever ve kamu desteğiyle Çataldere köyünde yapımı tamamlanan köy konağı ve muhtarlık için program düzenlendi.

Vali Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, çok yönlü kullanılacak olan binanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Binanın geldiği aşamada katkı sunan herkese teşekkür eden Çiçek, "Milletvekilimiz Kaan Koç ve diğer ilgililer kaynağın bulunması noktasında ciddi gayretleri olmuştu. Bizim de desteğimiz oldu, ama, asıl bu işleri güzel ve anlamlı kılan vatandaşlarımız destek olması. Bu nedenle herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Toplamda 1435 metrekare alan üzerinde, 360 metrekare ise kapalı alandan oluşan 2 katlı bina aynı zamanda taziye evi hizmeti de verecek.