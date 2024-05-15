Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Bırakılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak. Şahin, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Seyitören köyünde hayvanlarını otlatırken uçamayan kızıl şahini gören Ali Cankan (52), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP ekiplerince teslim alınan şahin, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kanadı kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kuşu bulan Ali Cankan, AA muhabirine, yaralı kuşu ekipler gelene kadar arkadaşının evine götürerek beslediğini söyledi.

Kuşun iyileşmesini istediklerini belirten Cankan, "Doğaya, yaban hayvanlarına sahip çıkmak ve korumak bizim insanlık görevimiz. Umarım kızıl şahin bir an önce iyileşir de yaşamına devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title