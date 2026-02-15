Haberler

Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Posof ilçesindeki bir tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ev kullanılmaz hale geldi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde Zeki Erdem'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, evde yaşayan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki

Bu video ile ilgili sessizliğini bozdu