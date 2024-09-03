Ardahan'da Veteriner Hekimlik Kitabı Çıktı

Ardahan'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Akın Saraçoğlu, veteriner hekimliğin mesleki ve kişisel eğitimlerine destek olmak için kitap çıkarttı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Saraçoğlu, AA muhabirine, kitabın mesleki eğitime önemli katkılar sunacağını söyledi.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirlik ilkesine göre gerçekleştirilmesine müsait bir coğrafya olduğunu belirten Saraçoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi koşulları, günümüz küresel gıda arz ve talep kutuplaşmaları, tarım ve hayvancılığın pozisyonunu, ulusal güvenlik politikalarının önemli bir konusu durumuna getirmiştir. Hayvansal üretim sistematiği içinde birçok unsurların yer aldığı zahmetli, hususi emek gerektiren, bilimin her zaman içerisinde olduğu, gelenek ve miras kavramlarını barındıran insanoğlunun en eski mesleklerinden bir tanesidir." dedi.

Bu çalışmayı Ardahan'da yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmam güzel ülkemin en kuzey doğusunda yer alan Kafkas coğrafyasının serhat kapısı Ardahan'da vücut buldu. Veteriner hekimlik mesleğinin tarihsel gelişimini konu alan önsözü ile konusuna özgün önemli bir literatür çalışmasını içeren bu neşriyat, özellikle ekstansif hayvan üreticiliğine dayanan bölgelerde birden fazla nedene bağlı olarak gelişen Repeat Bredeer Sendromu'na (RBS) yönelik sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde tedavi protokolleri ve bitkisel kür önerilerini barındırıyor. Özellikle kitapta da bahsettiğim gibi toplumun önemli dinamikleri için de birden fazla tür canlı için şifa olan hekimlerimize faydalı olması dileğindeyim."