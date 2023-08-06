Ardahan'da trafik kazası: İki kişi yaralandı

Ardahan-Kars kara yolu üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Alpay K. yönetimindeki kamyonet ile Hüseyin K. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.