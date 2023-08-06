Ardahan'da trafik kazası: İki kişi yaralandı
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Ardahan-Kars kara yolu üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Alpay K. yönetimindeki kamyonet ile Hüseyin K. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alpay K. yönetimindeki 36 AAH 510 plakalı kamyonet ile Hüseyin K. idaresindeki 08 HD 058 plakalı traktör, Ardahan-Kars kara yolu üniversite kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel