Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 Tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki sürücü de olay yerine gelen 112 ekiplerince Ardahan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardahan'da tırlar çarpıştı: 2 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 Tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçe merkezine girişinde meydana gelen trafik kazasında Ertuğrul bıyık yönetimindeki 27 ANN 665 plakalı Tır Çıldır'a seyir halindeyken karşı istikametten gelen Bulgaristan plakalı Tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan iki sürücü de olay yerine gelen 112 ekiplerince Ardahan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Tır'da bulunan temizlik malzemeleri yola savruldu. Kısa süreli trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası yeniden açıldı.