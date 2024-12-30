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Ardahan'da Su Samurunun Balık Avı Anı Kameralarda

Ardahan'da Su Samurunun Balık Avı Anı Kameralarda
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Ardahan'da Kura Nehri'nde kaydedilen görüntülerde su samurunun buzla kaplı nehirde avladığı balığı yemesi dikkat çekti. Soğuk hava etkisiyle nehir kısmen buzla kaplanırken, vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ardahan'da su samurunun kısmen buzla kaplı nehirde avladığı balığı yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte soğukların etkisiyle Kura Nehri kısmen buzla kaplandı.

Nehirde avladığı balığı buz üzerine çıkaran su samuru, avıyla karnını doyururken görüntülendi.

Bölgeden geçen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Vatandaşlardan Turgut Balcı, AA muhabirine, daha önce su samuru gördüğünü, balık avlama anına ilk kez şahitlik ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
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