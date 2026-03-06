Ardahan'da Soğuk Hava Nedeniyle Buz Tabakaları Kırıldı

ARDAHAN'da soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan 20 santimetre kalınlığındaki buz tabakaları, iş makinesinin hidrolik kırıcısıyla kırıldı. Yollarda kırılan buz ve kar da iş makineleriyle şehir dışına taşındı.

Ardahan'da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava sebebiyle cadde ve sokaklar, 20 santimetreye ulaşan buz ve karla kaplandı. Yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen buzlar, Ardahan Belediyesi tarafından kırılmaya başlandı. Beton veya kaya kırmada kullanılan iş makinesinin hidrolik kırıcısıyla cadde ve sokakları kaplayan buzlar kırıldı, ardından da şehir dışına taşındı.

Bu arada en düşük hava sıcaklığının eksi 14,9 derece olduğu Ardahan'da birçok binanın çatısında buz sarkıtları oluştu. Çatılarda biriken sarkıtlar ve kar kütlelerinin altında yürüyen vatandaşlar tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

Meteoroloji verilerine göre Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez eksi 14,9, Damal eksi 15,9, Göle eksi 20,6, Hanak eksi 14,9, Posof eksi 8,3, Çıldır eksi 15,8.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı