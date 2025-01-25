Ardahan'da Soğuk Hava Kura Nehri'nde Buharlaşma Oluşturdu
Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü akşam saatlerinde Kura Nehri üzerinde gün batımında buharlaşma oluştu. Bölgedeki vatandaşlar, bu doğal görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri üzerinde oluşan buharlaşma gün batımı sırasında görüntülendi.
Kentte akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü.
Soğukların etkisiyle Kura Nehri'nin Halil Efendi Mahallesi mevkisindeki bazı alanlarında buharlaşma oluştu.
Bölgede gezinti yapan bazı vatandaşlar, gün batımıyla bütünleşen buharlaşmayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.