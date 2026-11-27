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ARDAHAN'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları dondu. Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde ise buz adacıkları oluştu.

Ardahan'da kar yağışının yerini soğuk hava aldı. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, park halindeki otomobillerin camları dondu. Soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyinde de buzlanma meydana geldi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, buzlanan yollarda güçlükle ilerledi. Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nde oluşan buz parçaları, suyun yüzeyinde küçük buz adacıkları oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı