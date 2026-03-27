Ardahan'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Ardahan'ın Göle ilçesindeki Çakıldere köyünde çıkan silahlı kavgada, F.K. tarafından açılan ateş sonucu E.H. ve Y.H. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan şüpheli F.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Çakıldere köyünde gece saatlerinde F.K, E.H. ve Y.H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K'nin silahla ateş açtığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.H. ile Y.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçan şüpheli F.K'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Günay Nuh