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Ardahan'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kentte akşama doğru başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman dolu da etkili oldu.

Ardahan-Göle kara yolunun Hastane Işıkları Kavşağı'ndaki bir levha, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen levhanın çarpması sonucu alanda bulunan bir aracın camı kırıldı.

Kaynak: AA
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