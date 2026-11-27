Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 15 derece ölçülürken Kura Nehri yer yer buz tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin bazı bölümleri ince buz tabakasıyla kaplandı; gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Sabah sıcaklık artışı ve akıntıyla çözülmeye başlayan buz tabakasından kopan parçalar nehir boyunca sürüklendi.
Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinde yer yer buz tabakası oluştu.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.
Soğuk havanın etkisiyle Kura Nehri'nin bazı bölümleri ince buz tabakasıyla kaplandı.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığının artması ve akıntının etkisiyle çözülmeye başlayan buz tabakasından kopan parçalar, nehir boyunca sürüklendi.
Nehir yüzeyinde soğuk havanın etkisiyle buharlaşma da görüldü.
Kaynak: AA